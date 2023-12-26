Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara MEB'den "Esat Oktay Yıldıran" ismi açıklaması

        MEB'den İzmir'deki okula "Esat Oktay Yıldıran" isminin verilmesine ilişkin açıklama

        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), İzmir'de bir okula "Esat Oktay Yıldıran" isminin verilmesine yönelik kararı tasvip etmenin mümkün olmadığı belirtilerek, MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe gerekli bilginin verildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEB'den "Esat Oktay Yıldıran" ismi açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verildiğine ilişkin haberler üzerine gerekli incelemenin yapıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin, caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir. Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe (İzmir Valiliği) gerekli bilgi verilmiştir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        "İsrail'in hava saldırıları azalmadı, tam anlamıyla bir kıyım var"
        "İsrail'in hava saldırıları azalmadı, tam anlamıyla bir kıyım var"
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar