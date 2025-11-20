Habertürk
        Haberler Gündem Eğitim MEB'den öğretmenlere, "atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı" çağrısı

        MEB'den öğretmenlere, "atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı" çağrısı

        MEB, "Öğretmenimin Kaleminden Atasözleri ve Deyimler" çalışmasıyla öğretmenleri atasözü ve deyim açıklamaları yazmaya çağırıyor. Her öğretmen en fazla 5 metni 31 Ocak 2026'ya kadar gönderebilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 18:39 Güncelleme: 20.11.2025 - 18:39
        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Öğretmenimin Kaleminden Atasözleri ve Deyimler" çalışması kapsamında, atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sunmaları için öğretmenlere çağrıda bulundu.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından "Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi" projesi kapsamında "Öğretmenimin Kaleminden Atasözleri ve Deyimler" çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

        "Öğretmenin Kalemiyle Atasözü Hayat Bulur" temalı çalışma ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretmenlere, atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sunmak üzere çağrıda bulunulduğu belirtildi.

        Açıklamada, öğretmenlerin kaleminden atasözleri ve deyimlerin öğrencilere yönelik açıklamalarının yazılmasının hedeflendiği çalışmanın, yarışma formatında gerçekleştirilmeyeceği vurgulandı.

        Her öğretmen en fazla 5 atasözü veya deyim için açıklama metni gönderebilecek

        Öğretmenlerin katkısıyla öğrencilerin milli kültürel mirası daha derinlemesine anlamaları ve atasözlerinden eğitim amacıyla faydalanmalarının amaçlandığı çalışma kapsamında her öğretmenin en fazla 5 atasözü veya deyim için açıklama metni gönderebileceği ifade edildi.

        Gönderilen metinlerin bütünü veya bir kısmının daha önce herhangi bir yarışmaya sunulmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hazırlanan çalışmalar, Türkçe yazım ve noktalama kurallarına uygunluk, özgünlük, dil ve anlatım gücü, hedef kitlenin özelliklerine uygun bir anlatım kullanılması, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 'erdem-değer-eylem' çerçevesi ile bağlantı, atasözünün anlamının günlük yaşamla ilişkilendirilmesi ölçütlerine göre değerlendirilecek. Öğretmenlere, 'Atasözleri ve Deyimlerimiz Dilimizin Parmak İzidir' mesajıyla duyurulan çalışma kapsamında uygun bulunan metinler, yazan öğretmenin bilgileri belirtilerek MEB Atasözü ve Deyimler Veritabanı'nda yayımlanacak. Ayrıca koşulları oluşturan metinlerin basılı ve elektronik olarak yayımlanabilmesine imkan sağlanacak.

        Çalışmaya katkı sunmak isteyen öğretmenler, hazırladıkları metinleri 31 Ocak 2026 tarihine kadar https://veri.meb.gov.tr/ adresine gönderebilecek. Çalışmaya ilişkin sonuçlar ise 30 Nisan 2026'da açıklanacak. Duyuruya ilişkin ayrıntılı bilgiye https://sozvarligi.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek."

        #MEB
        #atasözü ve deyimler
        #haberler
