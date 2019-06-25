LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta İstanbul olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. 2019 taban puanları lise taban puanları (Fen Lisesi,Anadolu Lisesi,İmam Hatip Lisesi,Meslek Lisesi,Spor Lisesi) LGS Yerleştirme Puanları 2019 MEB'in internet sayfası MEB'den yayınlandı. İşte 2019 LGS taban ve tavan yerleştirme puanları ve en iyi 100 lise
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
TARİH
İŞLEM
24 Haziran 2019
Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
25 Haziran 2019
Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
27 Haziran-12 Temmuz 2019
Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve
işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
01-12 Temmuz 2019
Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
22 Temmuz 2019
Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
29 Temmuz - 02 Ağustos 2019
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
05 Ağustos 2019
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
05-08 Ağustos 2019
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
10 Ağustos 2019
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
19-23 Ağustos 2019
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının
Alınması
26-29 Ağustos 2019
Yatılılık Alınması
Başvurularının
Okul
ve
Kurumlarca
06 Eylül 2019
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
09 Eylül 2019
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
LGS TABAN PUANLARI
YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye’de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci sayısı 1.300.000 öğrenci arasında 104.000 olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.
YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir. Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130.000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır. Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır. İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.
TÜRKİYE'DE Kİ EN İYİ 100 LİSE
|BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|Anadolu Lisesi
|100
|473,8399
|İstanbul
|FATİH / İstanbul Lisesi
|Anadolu Lisesi
|180
|469,459
|İstanbul
|ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|464,1656
|Ankara
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|120
|461,7276
|İstanbul
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|60
|459,2789
|İstanbul
|BORNOVA / İzmir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|457,9579
|İzmir
|KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|451,6437
|İstanbul
|FATİH / Çapa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|445,233
|İstanbul
|FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|180
|441,8719
|İstanbul
|NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|440,6579
|Bursa
|EFELER / Aydın Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|440,1426
|Aydın
|KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|437,2759
|Kayseri
|BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|436,1702
|İzmir
|SEYHAN / Adana Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|434,9559
|Adana
|MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|433,6357
|Denizli
|MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|432,4111
|Konya
|YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|431,7986
|Mersin
|NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|429,9695
|Bursa
|DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|429,0592
|Antalya
|ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|180
|428,7379
|İstanbul
|YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|330
|426,612
|Ankara
|KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|240
|426,6014
|İstanbul
|YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|425,4359
|Manisa
|İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|425,3874
|Kocaeli
|YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|424,018
|Malatya
|ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|423,4445
|Samsun
|ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|423,1223
|Eskişehir
|BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|422,6165
|İstanbul
|NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|421,5201
|Aydın
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|150
|421,4147
|İstanbul
|ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|419,9677
|Trabzon
|PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|419,7816
|Ankara
|KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|180
|419,4606
|İstanbul
|ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|416,5281
|Sakarya
|BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|150
|416,1976
|İstanbul
|KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|415,916
|Balıkesir
|YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|415,916
|Diyarbakır
|SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|415,1006
|Adana
|ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|180
|414,692
|İstanbul
|KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|300
|414,692
|İzmir
|SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|414,595
|Tekirdağ
|MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|414,321
|Osmaniye
|KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|413,9825
|Kayseri
|ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|413,8543
|Gaziantep
|MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi
|Fen Lisesi
|150
|413,0793
|Denizli
|YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|412,9408
|Mersin
|KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|30
|412,2341
|İzmir
|YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|240
|411,9526
|Ankara
|OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|210
|411,3415
|Bursa
|BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|411,2347
|İstanbul
|TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|410,8072
|Manisa
|KARATAY / Karatay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|410,694
|Konya
|MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|410,6316
|Elazığ
|FATİH / Vefa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|180
|410,3984
|İstanbul
|KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|120
|409,7869
|İstanbul
|MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|150
|409,6016
|Antalya
|KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|30
|409,6016
|İzmir
|MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|409,5054
|Kırşehir
|ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|409,3033
|Hatay
|ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|408,2808
|K.Maraş
|İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|407,5713
|Samsun
|YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|407,3688
|Malatya
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|150
|406,8636
|İstanbul
|FATİH / Pertevniyal Lisesi
|Anadolu Lisesi
|180
|406,6266
|İstanbul
|İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|406,0175
|Hatay
|MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|405,131
|Kütahya
|MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|404,9689
|Isparta
|İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|404,7934
|Kocaeli
|ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|404,1171
|Ankara
|YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|403,975
|Trabzon
|ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|403,7062
|Ankara
|MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|403,4727
|Aksaray
|ONİKİŞUBAT / İMKB Süleyman Demirel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|403,4717
|K.Maraş
|MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|403,1904
|Afyonkarahisar
|MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|403,1904
|Tokat
|ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|150
|402,6675
|Ankara
|KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|150
|402,3364
|Kayseri
|BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|270
|401,8701
|İzmir
|MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|401,7415
|Adıyaman
|KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|30
|401,6657
|İstanbul
|SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|401,4109
|Konya
|ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|180
|401,1606
|Adana
|YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|60
|401,1606
|Manisa
|MERKEZ / Niğde Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|401,0495
|Niğde
|MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|400,5491
|çorum
|KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|400,4515
|İstanbul
|AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|400,2183
|Manisa
|PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|400,1227
|Denizli
|FETHİYE / Belediye Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|399,2429
|Muğla
|BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|60
|398,6721
|İzmir
|PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|398,6158
|Erzurum
|MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|398,1866
|Amasya
|FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|150
|398,0042
|İstanbul
|MERKEZ / Yalova-Termal Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|398,0042
|Yalova
|TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|397,5656
|Mersin
|KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|397,4649
|İstanbul
|MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|150
|397,3913
|Antalya
|BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|30
|397,3913
|İzmir
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir.
a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.
b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.
c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.
d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.
MERKEZÎ ve YEREL YERLEŞTİRME ESASLARI
Merkezî Yerleştirme
a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.
b) Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.
c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Yerel Yerleştirme
a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.
TERCİH İŞLEMLERİ
8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından #link#https://eokul.meb.gov.tr##normallink#
internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.
Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.
Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecektir. Öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapmasıSınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.
NİTELİKLİ LİSE AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni liselere giriş sistemini açıklarken yaptığı “nitelikli okullar” tanımlamasına gelen tepkilere cevap verdi. Bakan Yılmaz, “Nitelikli okullar, sınavla öğrencialan okullar. Niteliği sınavla öğrenci almak. Birisine çok iyisin dediğinde geri kalan kötü, birisine yakışıklı dediğinde diğeri çirkin anlamına gelmez” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve üniversitelerin bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz aldı.
HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Bakan İsmet Yılmaz’ın “Nitelikli okulları hedefleyenler merkezi sınava girecek, sınava girmeyenler de evlerine en yakın 5 okuldan birine razı gelecek” şeklinde tweet atıp sonra sildiğini belirtti. Paylan’ın, “Bununla ilgili herhangi bir düzeltme de yapmadınız” sözleri üzerine Bakan Yılmaz, “Silindi dediniz ya” sözlerini kullandı.
Sınavla öğrenci alan okulları kastettiğini vurgulayan Yılmaz, “Nitelikli okullar, sınavla öğrenci alan okullar. Niteliği sınavla öğrenci almak. Birisine çok iyisin dediğinde geri kalan kötü, birisine yakışıklı dediğinde diğeri çirkin anlamına gelmez” ifadesini kullandı.
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