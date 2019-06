LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta İstanbul olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. 2019 taban puanları lise taban puanları (Fen Lisesi,Anadolu Lisesi,İmam Hatip Lisesi,Meslek Lisesi,Spor Lisesi) LGS Yerleştirme Puanları 2019 MEB'in internet sayfası MEB'den yayınlandı. İşte 2019 LGS taban ve tavan yerleştirme puanları ve en iyi 100 lise

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

TARİH İŞLEM 24 Haziran 2019 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı 25 Haziran 2019 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 27 Haziran-12 Temmuz 2019 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması 01-12 Temmuz 2019 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 22 Temmuz 2019 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 05 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 05-08 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 10 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 19-23 Ağustos 2019 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 26-29 Ağustos 2019 Yatılılık Alınması Başvurularının Okul ve Kurumlarca 06 Eylül 2019 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi 09 Eylül 2019 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye’de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci sayısı 1.300.000 öğrenci arasında 104.000 olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir. Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130.000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır. Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır. İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

TÜRKİYE'DE Kİ EN İYİ 100 LİSE

BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi 100 473,8399 İstanbul FATİH / İstanbul Lisesi Anadolu Lisesi 180 469,459 İstanbul ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi Fen Lisesi 120 464,1656 Ankara BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 120 461,7276 İstanbul BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 60 459,2789 İstanbul BORNOVA / İzmir Fen Lisesi Fen Lisesi 90 457,9579 İzmir KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 120 451,6437 İstanbul FATİH / Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi 150 445,233 İstanbul FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 180 441,8719 İstanbul NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi Fen Lisesi 120 440,6579 Bursa EFELER / Aydın Fen Lisesi Fen Lisesi 90 440,1426 Aydın KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Fen Lisesi 120 437,2759 Kayseri BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 90 436,1702 İzmir SEYHAN / Adana Fen Lisesi Fen Lisesi 120 434,9559 Adana MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi Fen Lisesi 120 433,6357 Denizli MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi Fen Lisesi 120 432,4111 Konya YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi Fen Lisesi 120 431,7986 Mersin NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 120 429,9695 Bursa DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Fen Lisesi 120 429,0592 Antalya ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 180 428,7379 İstanbul YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 330 426,612 Ankara KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 240 426,6014 İstanbul YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi Fen Lisesi 90 425,4359 Manisa İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi Fen Lisesi 120 425,3874 Kocaeli YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi Fen Lisesi 120 424,018 Malatya ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Fen Lisesi 120 423,4445 Samsun ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi Fen Lisesi 120 423,1223 Eskişehir BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi 120 422,6165 İstanbul NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi Fen Lisesi 90 421,5201 Aydın BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 150 421,4147 İstanbul ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi Fen Lisesi 120 419,9677 Trabzon PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi Fen Lisesi 120 419,7816 Ankara KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 180 419,4606 İstanbul ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi Fen Lisesi 120 416,5281 Sakarya BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 150 416,1976 İstanbul KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi Fen Lisesi 150 415,916 Balıkesir YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi 120 415,916 Diyarbakır SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 120 415,1006 Adana ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi Anadolu Lisesi 180 414,692 İstanbul KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 300 414,692 İzmir SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi Fen Lisesi 120 414,595 Tekirdağ MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi Fen Lisesi 120 414,321 Osmaniye KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi Fen Lisesi 120 413,9825 Kayseri ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Fen Lisesi 150 413,8543 Gaziantep MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi Fen Lisesi 150 413,0793 Denizli YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi Fen Lisesi 120 412,9408 Mersin KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 30 412,2341 İzmir YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 240 411,9526 Ankara OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 210 411,3415 Bursa BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Fen Lisesi 150 411,2347 İstanbul TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi Fen Lisesi 90 410,8072 Manisa KARATAY / Karatay Fen Lisesi Fen Lisesi 120 410,694 Konya MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi Fen Lisesi 120 410,6316 Elazığ FATİH / Vefa Lisesi Anadolu Lisesi 180 410,3984 İstanbul KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 120 409,7869 İstanbul MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 150 409,6016 Antalya KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 30 409,6016 İzmir MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi Fen Lisesi 120 409,5054 Kırşehir ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi Fen Lisesi 150 409,3033 Hatay ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 120 408,2808 K.Maraş İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi Fen Lisesi 120 407,5713 Samsun YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 120 407,3688 Malatya BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 150 406,8636 İstanbul FATİH / Pertevniyal Lisesi Anadolu Lisesi 180 406,6266 İstanbul İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Fen Lisesi 150 406,0175 Hatay MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi Fen Lisesi 90 405,131 Kütahya MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 120 404,9689 Isparta İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi Fen Lisesi 120 404,7934 Kocaeli ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi 150 404,1171 Ankara YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi Fen Lisesi 90 403,975 Trabzon ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi Fen Lisesi 150 403,7062 Ankara MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi Fen Lisesi 90 403,4727 Aksaray ONİKİŞUBAT / İMKB Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 120 403,4717 K.Maraş MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 120 403,1904 Afyonkarahisar MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi Fen Lisesi 90 403,1904 Tokat ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 150 402,6675 Ankara KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 150 402,3364 Kayseri BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 270 401,8701 İzmir MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi Fen Lisesi 120 401,7415 Adıyaman KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 30 401,6657 İstanbul SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi Fen Lisesi 150 401,4109 Konya ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 180 401,1606 Adana YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 60 401,1606 Manisa MERKEZ / Niğde Fen Lisesi Fen Lisesi 120 401,0495 Niğde MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Fen Lisesi 90 400,5491 çorum KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Lisesi 150 400,4515 İstanbul AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi Fen Lisesi 90 400,2183 Manisa PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi Fen Lisesi 150 400,1227 Denizli FETHİYE / Belediye Fen Lisesi Fen Lisesi 90 399,2429 Muğla BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 60 398,6721 İzmir PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Fen Lisesi 120 398,6158 Erzurum MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi Fen Lisesi 90 398,1866 Amasya FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 150 398,0042 İstanbul MERKEZ / Yalova-Termal Fen Lisesi Fen Lisesi 90 398,0042 Yalova TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi Fen Lisesi 150 397,5656 Mersin KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 30 397,4649 İstanbul MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 150 397,3913 Antalya BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 30 397,3913 İzmir

2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir.

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.

MERKEZÎ ve YEREL YERLEŞTİRME ESASLARI

Merkezî Yerleştirme



a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

b) Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Yerel Yerleştirme

a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.



TERCİH İŞLEMLERİ



8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda

internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir.

internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.

Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecektir. Öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapmasıSınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

NİTELİKLİ LİSE AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni liselere giriş sistemini açıklarken yaptığı “nitelikli okullar” tanımlamasına gelen tepkilere cevap verdi. Bakan Yılmaz, “Nitelikli okullar, sınavla öğrencialan okullar. Niteliği sınavla öğrenci almak. Birisine çok iyisin dediğinde geri kalan kötü, birisine yakışıklı dediğinde diğeri çirkin anlamına gelmez” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve üniversitelerin bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz aldı.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Bakan İsmet Yılmaz’ın “Nitelikli okulları hedefleyenler merkezi sınava girecek, sınava girmeyenler de evlerine en yakın 5 okuldan birine razı gelecek” şeklinde tweet atıp sonra sildiğini belirtti. Paylan’ın, “Bununla ilgili herhangi bir düzeltme de yapmadınız” sözleri üzerine Bakan Yılmaz, “Silindi dediniz ya” sözlerini kullandı.

Sınavla öğrenci alan okulları kastettiğini vurgulayan Yılmaz, “Nitelikli okullar, sınavla öğrenci alan okullar. Niteliği sınavla öğrenci almak. Birisine çok iyisin dediğinde geri kalan kötü, birisine yakışıklı dediğinde diğeri çirkin anlamına gelmez” ifadesini kullandı.