MEB ile THY'den indirimli seyahat için iş birliği protokolü 0:00 / 0:00

THY'nin Genel Müdürlük binasında düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat katıldı.

Özer, gençlerin nitelikli eğitim alabilmelerinin bulundukları bölgeden ve sosyoekonomik seviyelerinden bağımsız olarak fırsat eşitliğinin odak noktasını teşkil ettiğini, herkesin nitelikli eğitime erişiminin kolaylaştığı bir eğitim sistemi oluşturabilmek ve bunu güçlendirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Öğretmenlerin eğitim sisteminin en lokomotif gücü olduğunu dile getiren Özer, "Öğretmenlerimizi ne kadar geliştirebilirsek, mesleki ve kişisel gelişimlerine ne kadar destek verebilirsek eğitim sistemimizin kalitesi o kadar çok artacaktır. Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar güçlüdür. Dolayısıyla öğretmenimize ne kadar yatırım yaparsak bu okullara yansıyacaktır. Okullarda çok daha nitelikli, sağlıklı, güvenli bir eğitim ortamını tesis edebilme imkanına sahip olacağız" diye konuştu.

İş birliği protokolü ile 1 milyonu devlet okullarında, geri kalanı özel öğretim kurumlarında olmak üzere 1,2 milyon öğretmenin, yurt içi uçuşlarında 1 Kasım 2022-20 Nisan 2023'deki 6 aylık dönemde eşleri ve çocuklarıyla yüzde 20 indirimden yararlanabileceğini kaydeden Özer, "Öğretmenlerimiz kendilerini çok daha iyi hissedecekler. Öğretmenlerimizin sadece kişisel gelişimlerini değil yaşam koşullarında da imkanlarını ne kadar artırabilirsek öğretmenlerimiz o kadar ülkemize umutla bakacaklar. Çocuklarımızı Türkiye'nin geleceğini görerek değerlendirecekler ve onların eğitim kalitesini arttırmak için büyük fedakarlık gösterecekler" ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖREN 4 BİN BURSİYER, EŞLERİ VE ÇOCUKLARI İNDİRİMDEN FAYDALANACAK

Milli Eğitim Bakanı Özer, 1929'da "1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun"un yürürlüğe girdiğini, kökleri 2. Abdülhamit zamanına ulaşan bu projenin şu ana kadar hiçbir hükümet döneminde sekteye uğramadığını ve başarılı bir şekilde uygulandığını anlattı.

Bu projenin Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime ve yükseköğretime verdiği önemi göstermesi bağlamında çok kıymetli olduğunu dile getiren Özer, şöyle devam etti: "Biliyorsunuz Atatürk, yurt dışına gidecek olan tüm '1416 bursu' kapsamındaki öğrencilere bizzat mektup göndererek ülke için ne kadar kıymetli olduklarını hissettirdi. 2002 yılına kadar bu burs kapsamında 9 bin 540 öğrencimiz yurt dışına gitti. 2000'li yıllardaki bu eğitim hamlesiyle birlikte 1929'dan 2002 yılına kadar gönderilen öğrenci sayısından daha fazlası yani yaklaşık 11 bin 749 öğrencimiz ki 1929 yılından itibaren toplam 21 bin 209 öğrencimiz yurt dışına bu kapsamda gittiler. Bunlar ülkemizin medarıiftiharı olan gençler."

Projenin beyin göçünü tersine çevirme potansiyeli olan başarılı öğrencilerin Türkiye'de çok farklı noktalarda çalışabilme kapasitesini göstermesi bağlamında sembolik anlamı olduğunu ifade eden Özer, "İnşallah, nice yüzyıllar bu proje devam eder. Nice yüzyıllar da Türk Hava Yollarımız bu öğrencilerimizin yurt dışında ve yurt içindeki seyahatlerinde indirim yapmaya da devam eder." dedi.

Bakan Özer, New York'ta, Birleşmiş Milletler Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi kapsamında yurt dışında okuyan öğrencilerle bir araya geldiğini, bu buluşmada uluslararası uçuş konusunun en fazla gündeme gelen konulardan biri olduğunu aktardı.

Türkevi'nde THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ı aradığını, uçuşlarla ilgili konuyu dile getirdiği aktaran Özer, "Başkanımız da 'Başımız gözümüz üstüne, öğrencilerimize ne kadar imkanlarımızı zorlayıp yardım edebilirsek o kadar faydalı oluruz' dedi ve hızlı bir şekilde bugün bir araya gelebilme imkanımız oldu" ifadelerini kullandı.

Özer, "1416 Sayılı Kanun" kapsamında şu anda yaklaşık 51 ülkede 4 bin öğrenci olduğunu aktararak, "Artık bu öğrencilerimize kendileri, eşleri ve çocuklarına hem uluslararası uçuşlarda hem de yurt içi uçuşlarında yüzde 25 indirim ve 40 kiloluk bir bagaj desteği veriliyor. Kıymetli THY Başkanıma ve THY'nin değerli ailesine yanımızda yer aldıkları için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

YURT DIŞI BURSİYERLERİNE 25, ÖĞRETMENLERE YÜZDE 20 İNDİRİM

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise imza altına aldıkları protokolle, Bakanlık tarafından verilen bursla yurt dışında eğitimlerine devam eden öğrencilere, eşlerine ve çocuklarına THY ile yapacakları yurt içi ve dışı seyahatlerinde yüzde 25 indirim yapacaklarını söyledi.

Bakanlığa bağlı yurt içindeki resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler ile eşleri ve çocuklarının da bu protokolle THY ile yurt içi seyahatlerinde yüzde 20 indirimden faydalanabileceklerine dikkati çeken Bolat, "Bu protokol kapsamına giren öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımız kendilerine özel indirimlerden, özel yolcu programımız Miles&Smiles'a üye olarak önümüzdeki hafta içerisinde, 1 Kasım tarihi itibarıyla etkin olacak bu özel indirimlerimizden faydalanabilirler" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Özer ile Bolat söz konusu protokolü imzaladı.

Bolat'ın Bakan Özer'e günün anısına THY uçak maketi hediye ettiği tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.