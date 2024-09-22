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        MEB ortak sınav tarihleri 2024: Ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte?

        Okulların açılmasıyla MEB ortak sınav tarihleri gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 1. dönem 1. ortak sınavlarına hazırlık sürüyor. Peki Ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 12:40 Güncelleme: 22.09.2024 - 12:40
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        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6, 7, 9. ve 10 sınıf. ortak sınav tarihleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 1. dönem 1. ortak sınavları ekim ayının sonunda başlayacak.

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        MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 1. dönem 1. ortak sınavları ekim ayının sonunda başlayacak. Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

        "1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,

        dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

        dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025

        dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025"

        ORTAK SINAVLARIN KADEME SAYISI ARTTI

        Geçen yıl 6. ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

        Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:

        "2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

        sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

        sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

        sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

        sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

        2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları

        sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,

        sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,

        2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

        sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

        sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

        sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

        sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

        sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

        sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."

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        2024-2025 ORTAK SINAVLAR NASIL OLACAK?

        Bir sınıf düzeyinde birden fazla şube bulunuyorsa şubelerin tamamında aynı derslerin (seçmeli dersler de dahil) sınavları ortak yapılacak. Ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim ve öğretime devam edilecek. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınacak.

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