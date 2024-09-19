MEB Ortak sınav tarihleri ne zaman? 2024 2025 MEB 1.dönem 1.yazılı sınavları ne zaman, ortak sınav tarihi belli mi?
Milli Eğitim Bakanlığı 6.7.9.10 sınıf ortak sınav tarihleri duyuruldu. Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı aldı. Peki MEB Ortak sınav tarihleri ne zaman? 2024 2025 MEB 1.dönem 1.yazılı sınavları ne zaman, ortak sınav tarihi belli mi?
MEB Ortak sınav tarihleri belli oldu. Yılın ilk ortak sınavı ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 1. dönem 1. ortak sınavlarına hazırlık sürüyor. İşte detaylar
2024-2025 ORTAK SINAVLAR NASIL OLACAK?
Bir sınıf düzeyinde birden fazla şube bulunuyorsa şubelerin tamamında aynı derslerin (seçmeli dersler de dahil) sınavları ortak yapılacak. Ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim ve öğretime devam edilecek. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınacak.
MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 1. dönem 1. ortak sınavları ekim ayının sonunda başlayacak. Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:
"1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,
ORTAK SINAVLARIN KADEME SAYISI ARTTI
Geçen yıl 6. ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.
Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:
"2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları
2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları