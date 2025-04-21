MEB sözleşmeli öğretmen atama başvurusu başlıyor! 15 bin öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
2025 yılı için 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Takvime göre, başvuru işlemleri iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada başvuru yapılacak, ikinci aşamada ise tercih başvurusunda bulunulacak. Başvuru yapacak adaylarda 2024 KPSS puan şartı aranacak. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte, 2025 MEB sözleşmeli öğretmen ataması başvuru ekranı, şartları ve branş bazında kontenjan dağılımları hakkında bilgiler...
Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Duyuruya göre, 2024 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Atama başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleşecek. Adaylar birinci aşamada Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle başvuruda bulunacak. İkinci aşamada ise tercih başvuruları alınacak. En fazla kontenjan ayrılan branş sınıf öğretmenliği oldu. Peki, 2025 MEB sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru ekranı, şartları ve sürece ilişkin detaylı bilgiler…
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI YAPILACAK
Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.
Duyuruda ‘’Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında, Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi’nde belirtilen alanlarda sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuru işlemi, aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır. Başvuru işlemleri, Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.’’ ifadelerine yer verildi.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?
15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, 21 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava katılacak adayları belirlemek üzere başvurular, ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacak.
Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacak. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Başvurulara ilişkin kayıtların takvimde belirtilen başvuru bitiş günü saat 16.00'ya kadar tamamlanması gerekmektedir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 Nisan sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzunda yer alan şartlar şöyle;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı'na göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim KuruluBaşkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda atanacağı alan için puan türleri(KPSSP10, KPSSP120, KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir cezaalmamış olmak,
8. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 25'inci maddesinde sayılan suçlardanmahkûm olmamak,
9. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenolarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmaktaiken sözleşmesi feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllıkbekleme süresini tamamlamış olmak,
10. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamındasözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımındanSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları'nın ek 1'inci maddesinde sayılanistisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllık beklemesüresini tamamlamış olmak,
11. Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılıKanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.
2025 ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI
15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı açıklandı.
En fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.
Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.
KONTENJANLARIN ÜÇ KATI ADAY SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK
2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen aday için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacak.
Ancak atama tarihi henüz paylaşılmadı.