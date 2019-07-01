Okullar ne zaman açılacak 2019?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

MEB açıkladı: Okullar ne zaman açılacak? 2019 Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte yanıtı

Milyonlarca öğrenci ve veli 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı çalışma takviminin açıklanmasıyla beraber okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Peki okullar ne zaman açılacak? 2019 Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Okullar ne zaman açılacak 2019?

Okullar ne zaman açılacak? 2019 Yaz tatili ne zaman bitecek? Öğrenci ve veliler bu soruların cevaplarını merak ediyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başlangıcı belli oldu. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte tüm bu soruların cevapları...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2019?

  • 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.
  • Öğrenciler 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatillerini yapacak. (Hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün)
  • 27 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.
  • Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasnda olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
  • İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
  • 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün)
  • Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.
  • İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmekle beraber öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

BAKAN SELÇUK YENİ YAZ TATİLİ DÜZENİNİ AÇIKLADI

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB),tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladıklarını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatiller olacağını açıkladı. Bakan Selçuk, yaz tatillerinin iki hafta kısalacağını, o iki haftanın ise ara tatil olacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek." dedi.

Bakan Selçuk: "Yapılandırılmış ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılım imkanı sunulacak." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Beşiktaş'ta bir kadın denize düştü
GÜNDEMBeşiktaş'ta bir kadın denize düştü
Kocasını sokak ortasında bıçakladı sonra yaptığı şaşırttı
GÜNDEMKocasını bıçakladı, sonra yaptığı şaşırttı
E okul giriş ekranı! MEB 2019 LGS tercih ekranı: e Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi)
GÜNDEME okul giriş ekranı
Son dakika haberi... Hurşit Tolon ilk kez Habertürk'e konuştu! Yaşadıklarını anlattı
GÜNDEMHurşit Tolon ilk kez Habertürk'e konuştu!
Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç Habertürk'e anlattı: Cezaevinde kameraların karşısına geçip dans etti
GÜNDEM“Cezaevinde kameraların karşısına geçip dans ettim”
Lise öğrencisinin feci ölümü! Öyle bir yere bastı ki...
GÜNDEMLiseli Emir'in feci ölümü!
Geri giderken böyle düştü
GÜNDEMGeri giderken böyle düştü
Taraftarın stada alınmayan paraları Kızılay'a bağış oldu
GÜNDEMTaraftarın stada alınmayan paraları Kızılay'a bağış ...
Başkasının otomobilini yakan kadının açıklaması şok etti
GÜNDEMBaşkasının otomobilini yakan kadının açıklaması şok ...
Gelinin kardeşi, düğün günü sabahı damatı vurdu
GÜNDEMKayınçodan düğün sabahı damada kurşun

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X