Okullar ne zaman açılacak? 2019 Yaz tatili ne zaman bitecek? Öğrenci ve veliler bu soruların cevaplarını merak ediyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başlangıcı belli oldu. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte tüm bu soruların cevapları...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2019?

2019-2020 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

Öğrenciler 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatillerini yapacak. (Hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün)

27 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasnda olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün)

Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmekle beraber öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

BAKAN SELÇUK YENİ YAZ TATİLİ DÜZENİNİ AÇIKLADI

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB),tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladıklarını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatiller olacağını açıkladı. Bakan Selçuk, yaz tatillerinin iki hafta kısalacağını, o iki haftanın ise ara tatil olacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek." dedi.

Bakan Selçuk: "Yapılandırılmış ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılım imkanı sunulacak." diye konuştu.