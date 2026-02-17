Meclis'te ortak rapor toplantısı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun AK Partili üyeleri, ortak raporla ilgili bugün saat 15.00'te bir araya gelecek
Giriş: 17.02.2026 - 12:42 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:42
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor mesaisi sürüyor.
Komisyonun AK Partili üyeleri bugün saat 15.00'te Meclis’te bir araya gelecek.
AK Parti grup katında yapılacak toplantıda süreç komisyonu için hazırlanan taslak raporun son hali ele alınacak.
