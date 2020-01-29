Meclis'ten Elazığ'a yardım kampanyası

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Yardım kampanyası, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un talimatıyla, Meclis İdare Amiri Halil Özcan imzasıyla milletvekillerine, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun imzasıyla da tüm personele bir yazı ile duyuruldu.

Yazıda, Cumhurbaşkanlığı tarafından AFAD Başkanlığınca koordine edilmek üzere ülke çapında bir kampanya başlatıldığına işaret edilerek, Meclis’in de Halk Bankası nezdinde bir hesap açıldığı bilgisi yer aldı.

Kampanyaya göre yardımda bulunmak isteyen milletvekilleri ve Meclis personeli, Halkbank TBMM Şubesi’nde açılan hesaba para yatırabilecekler. Halkbank TBMM şubesinde toplanan paralar AFAD Başkanlığının belirlemiş olduğu hesaba aktarılacak.