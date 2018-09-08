Medellin - Deportivo Rionegro rakamlar

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Medellin, 09 Eylül 2018 Pazar günü Deportivo Rionegro takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:15. Medellin 12 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Deportivo Rionegro 4 puanda ve 18. sırada. Ev sahibi Medellin, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deportivo Rionegro, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 564 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Medellin kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 3.75, Deportivo Rionegro sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler.

Medellin son haftadaki Deportivo Rionegro müsabasında 0-1 kazandı.

Deportivo Rionegro ise Medellin karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Medellin, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Deportivo Rionegro, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Rionegro 4 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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