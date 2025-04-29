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        Haberler Dünya Medvedev, Finlandiya ve İsveç'i hedef aldı: Potansiyel hedefler | Dış Haberler

        Medvedev, Finlandiya ve İsveç'i hedef aldı: Potansiyel hedefler

        Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev, NATO'ya yeni katılan üyelerin Rusya için potansiyel hedefler haline geldiğini açıkladı. NATO'nun son iki üyesi, Rusya ile 1340 km sınırı olan Finlandiya ve İsveç.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 12:12 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:12
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        Medvedev, Finlandiya ve İsveç'i hedef aldı
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        Eski Rusya Devlet Başkanı ve Putin'in yakın çalışma arkadaşı Dimitri Medvedev, NATO'nun yeni üyelerinin Moskova için potansiyel hedefler haline geldiğini ve bir çatışma durumunda nükleer silahlarla saldırıda bulunma riski taşıdıklarını söyledi.

        Kendisini Rusya'nın en açık sözlü Batı karşıtı şahinlerinden biri olarak tanımlayan Medvedev, tehdit oklarını Batı askeri ittifakına katılan son iki ülke olan İsveç ve Finlandiya'ya çevirdi.

        Medvedev, Batı'nın politikasının "Güç yoluyla barış" olduğunu, buna karşı Rusya'nın politikasının ise "Korku yoluyla barış" olduğunu sözlerine ekledi.

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