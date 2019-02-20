MEGAbüs nedir? Soruları şu an merak edilenler arasında yerini aldı. 31 Mart yerel seçimlerin yaklaşması ile adaylar projelerini açıklamaya devam ediyor. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'da metrobüse alternatif olarak TEM'e MEGAbüs projesini yapacağını duyurdu.

MEGABÜS NEDİR?

İstanbul’un dünyanın trafiği en sıkışık 2. şehri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, önceliğinin metro olduğunu söyledi. Metro projeleri dışında Megakent için Megabüs projesini hayata geçireceğini belirten Ekrem İmamoğlu, “2024’e kadar raylı sistem hedefimiz 630 km. Toplam 20 km. finüküler hatla deniz ve Kara ulaşımının bağlantısını güçlendireceğiz. TEM üzerindeki Megabüs’e bağlanacak hatlarla ulaşımda bütünlük sağlayacağız" dedi. Ek ulaşım hattının 3.5 milyon kişinin faydalanacağını ön görülüyor.

METROBÜS HATTI BAŞTAN SONA YENİLENECEK!

Metrobüs ile ilgili projelerine de değinen Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: “Metrobüs hattı baştan sona yenilenecek. Zaten mevcut metrobüslerin 10 yıllık işletme süreleri tamamlandı. Yeni nesil yerli ve çevreci metrobüslerle yolcu kapasitesi 2 katına çıkacak. Metrobüs tersten gitmeyecek, böylece kazalar azalacak."