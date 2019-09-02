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Megakentte domuz avı!

HABERTURK.COM

Son birkaç yıldır İstanbul’da ‘domuz sürüleri şehre indi’ haberlerine sıkça rastlar olduk. Bir bakmışsınız yol kenarına inmişler, karşıdan karşıya geçiyorlar, bir bakmışsınız lüks bir siteye dalmışlar, hatta Bebek’ten karşı kıyıya yüzmüşlükleri bile var. Özellikle de Sarıyer, Beykoz gibi bölgelerde yerleşim yerlerinin ormanlık alanlara kadar genişlemesiyle birlikte yaban domuzu sürüleriyle sıkça karşılaşıyoruz. Tabii ki domuzlar şehre inmiyor, biz onların yaşam alanına giriyoruz... Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberi...

domuz sürüsü

Bugün, İstanbul’da görülen domuz sürüleriyle ilgili çarpıcı bir görüntü daha sosyal medyada yayıldı. Maslak’ta, gökdelenlerin arasına sıkışmış bir domuz sürüsü... Hemen arkada devasa bir site, önde başka bir gökdelen... Yaşam alanları zapt edilmiş domuzlar yiyecek bulmak için ilerliyor ve ağaçlık tek alan olan askeri alana giriyor, betonların arasında sıkışıp kalıyor...

AVCILARIN HEDEFİ HALİNE GELDİLER

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan, bu iç burkucu görüntüden hareketle konuyu araştırınca ortaya bir başka dram daha çıktı.  Boğazlıyan'a konuşan bir belediye yetkilisi, özellikle Sarıyer civarında şehre yakın noktalara inen domuzların avcıların hedefi haline geldiğini anlattı. 

 


ÇARESİZ HAYVANLAR NAMLUNUN UCUNDA

Ormanlık alanlardan yiyecek bulmak için şehir merkezlerine inen domuzlar,  avcıların iştahını kabarttığını belirten yetkililerin anlattıkları bir trajediyi ortaya koyuyor.  Özellikle çöp kutularının bulunduğu noktalarda toplaşan domuzların savunmasız olduğu halde kurşunların hedefi oluyor


 

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