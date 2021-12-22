Boies, "Markle, en azından bir süre için, Prens Andrew'a yakın olan ve bu nedenle, belki de onun ne yaptığını görüp duyabilecek bir konumda. Bu nedenle kendisini ifade için çağırabiliriz" dedi. Avukatın Meghan Markle'ı 'değerli bir tanık' olarak görmesinin bir başka nedeni de, Markle'ın ABD vatandaşı olması ve davanın ABD'de devam etmesi.