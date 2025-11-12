Hafta sonu ünlü milyarder Jeff Bezos'un Beverly Hills'teki 165 milyon dolarlık lüks malikanesinde realite şov yıldızı Kris Jenner'ın doğum günü partisi düzenlendi. 70 yaş kutlamasına katılanlar arasında Meghan Markle ile Prens Harry de vardı. Mariah Carey, Justin Bieber, Oprah Winfrey, Beyonce, Vin Diesel gibi ünlülerin akın ettiği James Bond temalı doğum günü partisinden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Kris Jenner ve Kim Kardashian'ın paylaştığı doğum günü fotoğrafları arasında, Meghan Markle ve Prens Harry ile birlikte poz verdikleri, birlikte gülüp dans ettikleri kareler de vardı. Ancak bu fotoğraflar dün hem Kris Jenner'ın hem de Kim Kardashian'ın hesaplarından kaldırıldı.

REKLAM

Fotoğraf silme olayıyla ilgili Jenner ve Kardashian cephesinden herhangi bir açıklama gelmezken, sosyal medya kullanıcıları, "İnternet unutmaz" benzeri mesajlarla, fotoğraf kaldırma tercihini sorguladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Davetiyeyi kabul edip de fotoğraflarınızın katılımla ilişkilendirilmesini istememek biraz utanç verici. Özellikle de içeri girerken veya çıkarken çekilmiş fotoğraflarınız varsa" diye yazdı.