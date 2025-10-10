Habertürk
        Meghan Markle ile Prens Harry yılın yardımseverleri seçildi

        İngiltere'deki kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra ABD'de yaşamaya başlayan Meghan Markle ile Prens Harry, kendilerini adadıkları yardım faaliyetleri nedeniyle ödüllendirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 10:15 Güncelleme: 10.10.2025 - 10:15
        Yılın yardımseverleri seçildiler
        Meghan Markle ile Prens Harry, dün gece New York'ta düzenlenen bir törenle 'Yılın Yardımseverleri' seçildi.

        Sussex Düşesi Meghan Markle, ödül konuşmasında çocukları Archie ve Lilibet'in dijital çağda büyümelerine dair endişelerini dile getirdi.

        Ruh sağlığı üzerine hizmet veren New York'taki Project Healthy Minds adlı kuruluşun galasında 'Yılın Yardımseverleri' seçildikten sonra Meghan Markle, 'Anne, eş, girişimci ve hayırsever' olarak övgü aldı.

        Project Healthy Minds, Prens Harry'yi onurlandırarak, Harry'nin "Bir yardımsever, ruh sağlığı savunucusu, çevreci ve askeri muharebe gazisi" olarak yaptığı çalışmaları övdü. Harry'nin ruh sağlığı kuruluşlarıyla yaptığı çalışmalar ve 2021 tarihli tartışmalı anı kitabı 'yedek' (Spare), başarıları arasında sayıldı.

        Ödülü kabul ederken sahnede konuşan Meghan Markle; "Çocuklarımız Archie 6, Lili henüz 4 yaşında. Neyse ki sosyal medya için henüz çok küçükler, ama o günün geleceğini biliyoruz. Birçok ebeveyn gibi biz de teknolojinin faydalarını nasıl benimseyip tehlikelerine karşı nasıl korunacağımızı sürekli düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

        Sahnede Meghan Markle'a eşlik eden Prens Harry, teknolojik gelişmelerin tehlikeleri hakkında konuşurken, "Bu, dijital çağda çocukları koruma ve aileleri destekleme konusundaki ortak misyonumuzda önemli bir an" dedi. İkili, konuşmalarını tamamlarken alkışlarla karşılandı.

