Geçen sezon Bulgaristan 1. Ligi ekiplerinden Levski Sofia'dan transfer edilen 26 yaşındaki Fransız futbolcu Mehdi Bourabia, Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer oldu.

Atiker Konyaspor'un Turkcell Süper Kupa'sını kazanmasında rol oynayan başarılı futbolcu, Atiker Konyaspor formasıyla 39 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edilerek şöyle denildi:



"Futbolcumuz Mehdi Bourabia’nın İtalya Seri A takımlarından Sassuolo’da oynamak istediğini yönetim kurulumuza bildirmesi üzerine yapılan görüşmeler neticesinde, oyuncumuz ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih etmiş bulunmaktayız. Oyuncumuzun Sassulo’ya transferi 2 milyon 250 bin Euro karşılığında gerçekleşmiştir. Mehdi Bourabia’ya Atiker Konyaspor’umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."