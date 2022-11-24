"Mehdiyim" dedi, suç makinesi çıktı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa "Mehdiyim" dedi, suç makinesi çıktı! - Güncel haberler
ABONE OL

"Mehdiyim" dedi, suç makinesi çıktı!

İstanbul'da bir garip dolandırıcılık olayı yaşandı. Show Haber'in haberine göre, kendisini Mehdi olarak tanıtan bir kişi genç bir kadını dolandırdı. Zanlının ise dolandırıcılıktan tehdide 19 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi

"Mehdiyim" dedi, suç makinesi çıktı!
0:00 / 0:00

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Show Haber'den Berat Aşıcıoğlu'nun haberine göre; bir kişi, kendisini Mehdi olarak tanıtan zanlı tarafından dolandırıldığını söyledi.

Buna göre genç kadın, kendisini Mehdi olarak tanıtan bir kişiyle bir buçuk aylık bir ilişki yaşadı.

Zanlının genç kadına büyü yapıldığını söylediği ve ardından da büyüyü bozma vaadiyle genç kadının 40 bin lirasını aldığı belirlendi.

Bununla da kalmayan zanlı, genç kadından 273 bin lira daha istedi. Zanlının ise dolandırıcılıktan tehdide 19 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Genç kadın, şüphelinin kendisine, "Peygamberlerimiz beni sana gönderdi. Ben senin kaderini açacağım" şeklinde sözler söylediğini kaydetti. Dolandırıldığını anlayan genç kadın ise zanlıyı ihbar etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MEMUR KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI | 2022 Memur KPSS ortaöğretim puanı nedir, memur olmak için kaç puan almak gerekli?
GÜNDEM Memur KPSS ortaöğretim puanı!
KPSS ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilir? 2022 KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları kaç, belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM KPSS 60, 65, 75 puanla nereye girilir?
İstanbul'da genç kızın tacize uğradığını gördü! Tacizciyi darp etti! - Güncel haberler
GÜNDEM Genç kızı tacizden kurtardı! Tacizciyi dövdü!
KPSS Ortaöğretim 70 puanla nereye girilir? 2022 KPSS Ortaöğretim 70 puanla alan yerler
GÜNDEM KPSS Ortaöğretim 70 puanla nereye girilir?
Son dakika: Eski kız arkadaşının kabusu oldu, nacakla pencereye dayanınca gözaltına alındı
GÜNDEM Nacaklı saldırgan! Kapıya dayandı
Atatürk'e neden ve ne zaman başöğretmen unvanı verildi? İşte, Atatürk'ün başöğretmen olma hikayesi
GÜNDEM Atatürk'e neden başöğretmen unvanı verildi?
Son dakika: Herkes tamirci sandı! İstanbul Şişli'de iş hanının kapısını çaldı!
GÜNDEM Herkes tamirci sandı! İş hanının kapısını çaldı!
SON DAKİKA: KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama 2022: ÖSYM sonuç sorgulama ile KPSS ortaöğretim (lise) sonuçları açıklandı!
GÜNDEM KPSS sonuçları açıklandı!
Son dakika: Gabar'da Eren operasyonu!
GÜNDEM Gabar'da Eren operasyonu!
MSB 18 ilde 89 meslekten personel alımı yapıyor! İŞKUR ile 2022 Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
GÜNDEM MSB personel alımı başvuruları için son günler!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.