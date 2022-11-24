"Mehdiyim" dedi, suç makinesi çıktı! 0:00 / 0:00

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Show Haber'den Berat Aşıcıoğlu'nun haberine göre; bir kişi, kendisini Mehdi olarak tanıtan zanlı tarafından dolandırıldığını söyledi. Buna göre genç kadın, kendisini Mehdi olarak tanıtan bir kişiyle bir buçuk aylık bir ilişki yaşadı.

Zanlının genç kadına büyü yapıldığını söylediği ve ardından da büyüyü bozma vaadiyle genç kadının 40 bin lirasını aldığı belirlendi. Bununla da kalmayan zanlı, genç kadından 273 bin lira daha istedi. Zanlının ise dolandırıcılıktan tehdide 19 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.