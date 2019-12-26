Geçmiş olsun çocuklar

HABERTURK.COM

Habertürk, Türkiye’nin en inanılır, en güvenilir haber kanalı olarak çok önemli gazetecilik işleri yapıyor.

Haber kanallarının “Kutbu” olmaya devam ediyor.

Kimi gazetecilere ekran yasağı getiren sözde haber kanalları, Habertürk’ün anında bu gazetecilere ekranlarını açması nedeniyle bu yasaklarını uygulayamıyor ve ekranlarını kendi yasakladıkları gazetecilere yeniden seve seve açmak zorunda kalıyorlar.

Bunun dışında da Habertürk çok önemli gazetecilik eylemlerine imza atıyor.

İşte son olarak genç kardeşim, sevgili meslektaşım, çok sevdiğim Mehmet Akif Ersoy son haftaların en çok konuşulan ülkesi ve Türkiye ile işbirliği yaparak ortaklaşa çok önemli kazanımlar elde ettiğimiz Libya’ya gitti.

Müthiş gazetecilik yaptı ve yapıyor.

Önceki akşam Teke Tek’te kendisini uzun uzun saygı ile andım.

Ve dün sıcak çatışma bölgesine giden Ersoy ve ekibi yoğun bir saldırı altında kaldılar.

Gazeteciliğin unutulduğu Türkiye’ye gazeteciliği yeniden hatırlatan meslektaşlarıma geçmiş olsun diyorum.