- Arkadaşlarım gelirdi, İbrahim ile (Tatlıses) karşılıklı her geldiğinde ağlaşırdık.



- O vurulduğunda ilk ben gitmiştim hastaneye.



- Kendi doktorum bile kurtulma şansımın %5 olduğunu söylemiş.



- Biraz dinlenmek istiyorum. Sakallı bir film yapacağım, küçük bir rol sadece. O yüzden sakal bıraktım.





