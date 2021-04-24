Televizyon ekranlarının yanı sıra tiyatro, sinema ve seslendirme çalışmalarıyla da hatırlanan, rahatsızlığı nedeniyle bir süre tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ilk zamanlara göre büyük oranda iyileştiğini, bugünlere geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Katıldığı programın sunucusu Dilek Dallıağ da Erbil'in bütün dönemlere yetişen bir insan olduğunu belirterek, "Siz kamera arkasında ve önünde hiç değişmeyen bir insansınız. O çocuk ruhunuz, gülümseyen yüzünüz hiç solmasın. İyileşmenize çok sevindik, iyi ki aramızdasınız" dedi.