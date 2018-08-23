AA'da yer alan habere göre Mehmet Altıparmak yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor'a 3-2, ikinci haftasında ise Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldukları maçlarda çok sayıda gol pozisyonuna girdiklerini aktararak, "Geride kalan 2 hafta için, 'Futbol anlamında ligin en iyi takımıyız.' diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Atiker Konyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında 14 tane net gol pozisyonları olduğunu dile getiren Altıparmak, şunları kaydetti:

"Tabii bunun bir de tersi var ve 6 gol yemişiz. Gol atmakta belki sorunumuz yok ama çok gol yiyiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. İki gündür Çaykur Rizespor'a karşı nasıl oynamamız gerektiği üzerinde çalıştık ve bu çalışmaları sürdürüyoruz. Oynadığımız futbolun hakkını muhakkak bir gün alacağız. Alacağımız bir galibiyet, moralimizi yerine getirecek."

"OYUNUMUZU SONUCA YANSITACAĞIZ"

Altıparmak, kazanma şansları olmasına karşın ilk 2 maçlarından puansız ayrıldıklarını anlatırken. kendilerine müthiş destek veren taraftarlarını sevindirememenin üzüntüsünü duyduklarını aktardı.

Birçok takımın taraftar sıkıntısı yaşadığı günlerde, Erzurumlu futbolseverlerin stada sığmadığını vurgulayan Altıparmak, "İnşallah Çaykur Rizespor maçıyla birlikte oyunumuzu sonuca yansıtacağız. Hem hak ettiğimiz puanları hem de morali kazanacağız." diye konuştu.

Transfer çalışmalarına değinen Mehmet Altıparmak, "Gol yollarında bazı sıkıntılarımız var. Stoper ve 10 numara mevkisiyle alakalı iki oyuncu almamız gerekiyor. Transfer çalışmalarımız var ama kulübün mali durumu da önemli. İnşallah bu sıkıntıları hallettikten sonra çok daha iyi olacağız." şeklinde konuştu.

Öte yandan, takıma yeni katılan oyuncular bulunduğuna işaret eden Altıparmak, bu futbolcuların takıma uyum sürecini yavaş yavaş atlattığını sözlerine ekledi.

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