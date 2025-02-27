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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mehmet Baykan: TFF Başkanı yanıltılıyor! - Futbol Haberleri

        Mehmet Baykan: TFF Başkanı yanıltılıyor!

        Eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanlış bilgilendirildiğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 14:47 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:52
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        "TFF Başkanı yanıltılıyor!"
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        Eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, gündeme dair çarpıcı iddialarda bulundu. Konuyla ilgili son gelişmeleri HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk aktardı.

        "DENEYİMSİZ VAR HAKEMİ GELEBİLİR"

        Yurt dışından gelen VAR hakemleri, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile ilgili olarak gerekli deneyime sahip olmayabilirler. Bu sistem UEFA ülkeleri içinde Türkiye dışında birkaç ülkede uygulanıyor. Geçen yıl gelen VAR hakemleri UEFA sıralamasında Türkiye’nin üzerinde olan ülkelerden geliyordu ve FIFA hakemi olması zorunluluğu vardı. Bu yıl tüm maçlarda kullanıldığı için bu kriterlere dikkat edilmeden her ülkelerden VAR geliyor.

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        "TEK İHTİMAL YANLIŞ BİLGİLENDİRME!"

        Burada tek bir ihtimal var; o da yanlış bilgilendirme. 2 değerli futbol adamı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile başkan vekili Mecnun Otyakmaz’a bilgileri kim verdiyse, ki MHK tarafından olması kuvvetle muhtemel, ama bile bile ama değişen şartlara uyarak yanlış bilgilendirme yapılmış oluyor. Mesela meşhur manuel ofsayt çizgisini ne AVAR ne de operatör çizmiş değil. VAR’ın kendisi çiziyor. Belki de yabancı VAR ile ilgili tartışma ortamı doğmaması için böyle bir yol izlendi, bilemeyiz.

        "VAR KAYITLARININ YAYINLANMASI MECBUR HALE GELMİŞTİR"

        Artık adına ister yanlış deyin ister hata deyin ispat içeren bir olay var. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve başkan vekili hem de kamuoyu önünde yanıltılmıştır. Konyaspor Kulübü Başkanı’nın Türkiye Futbol Federasyonu’nu ziyareti sırasında konu ile ilgili bilgi vermek üzere davet edilen söz konusu operatör ve VAR görevlilerinin yanlış bilgilendirme ortamını oluşturanlar tarafından engellendiği gibi bir durum da söz konusudur. İlgili maçın VAR kayıtları yayınlanması mecbur hale gelmiştir.

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