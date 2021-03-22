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Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın kaç yaşında?

Mehmet Boynukalın, sık sık basında yer alan isimlerden biri. 24 Temmuz 2020'de yeniden cami statüsü alan Ayasofya'nın baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın hayatı merak ediliyor. Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın kaç yaşında? İşte merak edilen ayrıntılar...

Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın kaç yaşında?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından Pazartesi bir tweet paylaşan Mehmet Boynukalın, "Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir" dedi.

Bu paylaşımın sosyal medyada tepki çekmesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından Boykunalın'ı etiketleyerek, "Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte" paylaşımında bulundu. Gündeme dair açıklamaları nedeniyle eleştirilen Mehmet Boynukalın kimdir? İşte Mehmet Boynukalın'ın hayatı...

MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

1971 doğumlu Mehmet Boynukalın, 1992 yılında Mısır'daki Sünni İslami eğitim veren El Ezher Üniversitesi'nden mezun oldu. Ardından yüksek lisans ve doktorasını 1999'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.

Boynukalın, 2011'e kadar Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) İslam hukuku dalında araştırma uzmanı ve İslam ansiklopedisi ilim heyeti üyesi olarak çalıştı.

2011'de İstanbul Şehir Üniversitesi'ne giren Boynukalın, 2018'de bu üniversitedeyken profesörlük unvanı aldı. Haziran 2020'de, İstanbul Şehir Üniversitesi resmen kapatılana kadar da burada kaldı.

Arapça dini kitap çevirileri de yapan, dört çocuk babası Boynukalın, 2020'ye kadar Şehir Üniversitesi'nde kaldı. Kuruluşunda beri yer aldığı ve camisinde de imamlık yaptığı üniversitenin kapatılmasının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

Mehmet Boynukalın, aynı zamanda eski AK Parti milletvekili Abdurrahim Boynukalın'ın da amcası. Mehmet Boynukalın'ın babası Rıfat Boynukalın da Necmettin Erbakan'la birlikte Milli Nizam Partisi'nin kurucularındandı.

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