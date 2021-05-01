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Ayasofya Camii'nin eski baş imamı, İslam hukuku profesörü Mehmet Boynukalın, Twitter'da tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın ardından Twitter hesabını bir süre kapatan Boynukalın, yeniden açtığı hesapta özür diledi.

Boynukalın, dün akşam kendisi ile ilgili bazı yorumlara karşılık şunları yazdı: "Helal haram nedir bilmeyen adi bir güruh kalkmış bana helali haramı öğretmeye kalkıyor. Devletimin üniversitesinde din dersi verip helal hatta farz olan bir iş yapıyor ve karşılığını helal olarak alıyorum. Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var."

PAMUK DEDİ, HESABI KAPATTI

Boynukalın'ın bir başka mesajında "Merak etmeyin ey güruh, haram ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım" ifadelerini kullanması Twitter kullanıcılarının tepkisini çekti.

"ALLAH BİZLERİ AFFETSİN"

Bu paylaşımın ardından Twitter hesabını kapatan Boynukalın, sabah saatlerinde yeniden açtığı Twitter hesabında şu mesajı paylaştı: "Bize edilen kötü söz, küfür ve hakaretlere karşı misliyle karşılık verme hakkımızı kullandık, evet affedici olup görmezden gelseydik daha iyi olurdu, ama biz de insanız, onca hakarete dayanamadık, Allah bizleri affetsin ve bizlere sabır versin."