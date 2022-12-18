Mehmet Dudarık kimdir, sağlık durumu nasıl?

Piiz grubu davulcusu olan Mehmet Dudarık, geçtiğimiz günlerde Ankara konseri sonrası tanımadığı bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Dudarık ile ilgili sosyal medya üzerinden bir haber geldi. İşte Mehmet Dudarık sağlık durumu hakkında merak edilen güncel bilgiler...

MEHMET DUDARIK KİMDİR, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Mehmet Dudarık 38 yaşındadır ve Piiz grubunun davulcusudur. Geçtiğimiz günlerde konser sırasında saldırıya uğrayan müzisyenin sağlık durumu sosyal medya üzerinden yapılan son açıklama ile gündeme geldi. Yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Dudarık'ın durumunun iyiye gittiği bilincinin açık olduğu Piiz grubu sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

"KAFASINA O KADAR DARBE ALINCA MS'İ TETİKLENİYOR"

Mehmet Dudarık ve arkadaşına saldırı anı mekanın güvenlik kameralarına da yansıdı. Grubun gitaristi Doğa Usta ise olaya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Usta, 14 Aralık'ta konser vermelerinin ardından mekandan ayrılmak üzere toparlandıklarını, Dudarık'ın ise bir çocukluk arkadaşının yanında kalmak istediğini söyledi.

Usta, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Sonra tartışma uzuyor. Başka biri parmak sallıyor. Sonrasında olay bitti gibi gözüküyor ve yukarı çıkıyorlar. Yukarıdaki kamera görüntüsünde şüpheli Mehmet'in diğer arkadaşına yumruk atıyor. Onun da elmacık kemiği patlamış. Güvenlik görevlileri onunla ilgilenirken Mehmet telefonla arkadaşına ulaşmaya çalışıyor. Sonra Mehmet'e saldırıyor. Mehmet MS hastası. Kafasına o kadar darbe alınca MS'i de tetikleniyor. Halen yoğun bakımda. Saldıran kişiyi tanımıyor. Biz de tanımıyoruz. Hiç görmedik. Niye yaptığına anlam veremiyoruz. Önceden bir şey olması gerekiyor gibi hissediyorsun ama görüntüleri izleyince hiçbir şey yok. Sinir krizi gibi.

Usta, MS hastası olması nedeniyle arkadaşlarının MR'ının çekilemediğini, anestezi de verilemediğini bildirmişti.