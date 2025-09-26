ÇAĞATAY MASTERCHEF'DEN ELENDİ Mİ?

MasterChef'te Çağatay, yaşanan olay yüzünden başta Mehmet Şef olmak üzere, tüm ekipten özür diledi. Mehmet Şef konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

"Senin gibi genç bir adamın hayallerinin yarı yolda bırakmak istemem. Böyle bir genç bir adamın hayallerine niye ket vurayım. Ben affederim." dedi.

Bu açıklama ile Çağatay yarışmaya devam etti.