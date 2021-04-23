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Mehmet Tevfik Göksu Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenyurt Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı Teke Tek programında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor

Mehmet Tevfik Göksu Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenyurt Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı Açık ve Net programında gazeteciler Nihal Bengisu Karaca, Hasan Öztürk ve Gökhan Hacir'in sorularını yanıtlıyor.

M. Tevfik Göksu'nun sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkan başlıklar şöyle:

23 NİSAN TÖRENİNDE ÖZEN POLEMİĞİ

23 Nisan'da sabah yaşananlara baktığımızda birkaç yönden değerlendirmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir hukuki, iki idari düzenlemeler vardır. Her bayramla ilgili düzenleme çerçevesinde hangi bayramda hangi idari kurumlar çelenk koyacak belirtilmiştir. Dün akşamdan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın agresif bir tavrı var. Mesela Nagehan Alçı hanımefendiye gösterdiği tepki. 'Mesaj mı alıyorsunuz Tevfik Göksu'dan' diye. Halbuki ben mesaj falan atmadım. Milli Eğitim Müdürüne bir şey söyleyecekseniz, 'Sayın müdürüm yaptığınız iş yanlış' dersiniz. Bunu piara dönüştürmek, agresif bir alana çekmenin bu şehre ne katkısı var? Dün akşamki programda bu şehirle ilgili konuşuldu mu? Deprem, ulaşım konuşuldu mu? Hayır. Bu şehirde depremi, ulaşımı konuşmayacaksınız. 23 Nisan'la ilgili kapanma kararı çıktı. 23 Nisan olduğu için değil, 23 Nisan'da tatil olduğu için. Burası bir hukuk devleti mi? Bir düzen var. 'Bu bayramda şunlar çelenk bırakır' deniyor. Kimlerin nereye bırakacağı belli. AK Parti milli egemenlik konusunda sorunu olan bir parti mi? Hayır! Atatürk bu toplumun ortak değeridir. Hepimiz onun bu topraklardaki yerini kabul etmek ve bunu her fırsatta ifade etmek durumundayız. Burada kimsenin sorunu yoktur. Eksiklik olursa düzeltilebilir.

KANAL İSTANBUL TARTIŞMALARI

Kanal İstanbul 45 kilometre uzunluğunda, tabanı 275 metrede başlayan, yaklaşık 22 metre derinliği olan bir kanal olacak. İstanbul içinde herhangi bir metro kanalı İstanbul için hangi riski taşıyorsa taşıdığı risk bu kadar. Şu anda dünyanın en önemli ticari geçişi olan boğazlardan bir tanesine sahibiz. Bizim Boğaz'ımızdan maksimum 1 yıl içinde geçmesi gereken gemi sayısı 25 bin. Bu yıl itibariyle bir ay içinde 40 biçiminde. İleri simülasyonda 2050'de 78-80 bini gösteriyor. Kanal İstanbul şu anda dünyada yapılan gemilerin yüzde 98'inin geçeceği şekilde tasarlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı istemedi diye vaz mı geçeceğiz? Temel soru ne: İçme suyu azalacak. Sazlıdere Barajı'nın toplam İstanbul suyuna etkisi yüzde 3. Barajdaki eksiklik ne ile telafi ediliyor? Üç tane baraj yapıyor. Sazlıdere Barajı'nda eksilen suyun tam 6 katı fazlası su. İBB Başkanı'nın Melen Projesi'ni başlatanlara teşekkür etmesi lazım. İstanbul'a suyun yüzde 50'si Melen ve Yeşilçay'dan geliyor. Melen olmasa idi biz bu kışın ortasında susuz kalacakık. Yıllık 1 milyar metreküp su kullanıyor İstanbul. Melen bittiğinde İstanbul'un 1 yıllık suyu zaten karşılanıyor. Efendim Terkos Gölü tuzlanacakmış! Siz aşağıdan yukarıya tuz çıkacağını gördünüz mü? Terkos Gölü, Kanal İstanbul'un üstünde kalıyor.


Devamı gelecek...

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