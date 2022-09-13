Meiji Restorasyonu Nedir, Ne Zaman ve Nerede Gerçekleşti?

Japonya’nın modern batı toplumlarına yetişmesine ve batı tipi bir ulus kurmalarına olanak sağlayan Meiji Restorasyonu lideri kimdir? İyi bir eğitim sistemi, güçlü ekonomi gibi birçok olumlu sonuç doğuran Meiji Restorasyonu nerede gerçekleşti? İşte, tüm detaylar…

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Meiji Restorasyonu Nedir?

1868 ile 1912 yılları arasında süren ve Japon imparatoru Mutsihito (Meiji) tarafından başlatılan, batılılaşma ve modernleşme hareketleri Meiji Restorasyonu adıyla anılmaktadır. Feodal düzenin yıkılması ve merkezi otoritenin güçlenmesi, eğitimde yapılan reformlarla okuryazar oranın artması gibi Japonya için birçok olumlu neticesi olan Meiji Restorasyonu; Japonların modern bir ulus olarak var olmalarında büyük bir rol oynamıştır.

Meiji Restorasyonu Tarihi

19. yüzyıla kadar kapalı bir toplum özelliği taşıyan Japonya Şogunluk adı verilen feodal bir sistemle yönetilmekteydi. Gücün Şogunluk iktidarında bulunduğu bu sistemde imparator ise daha çok kutsal ve sembolik bir makam olarak görülmekteydi.

19. yüzyıla gelindiğinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin girdiği sömürgecilik yarışını gören Japonya; batı uygarlığının her alanda var olan üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalmıştır. Hindistan’ın sömürgeleştirilmesi, Çin’in Afyon Savaşları sonrası batı sömürgeciliğine açık hale gelen konumunu gören Japonya; bu ülkelerin düştüğü duruma düşmemek adına harekete geçmiştir.

1868 yılında Mutsihito’nun (Meiji) imparator olmasının ardından reform hareketleri başlamıştır. Şogunluk kurumu ortadan kaldırılmış ve modernleşme politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Başlayan bu restorasyonda ana hedef ülkenin zenginleşmesi ve ordunun güçlenmesi olarak belirlenmiştir.