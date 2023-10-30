Meksika'da da kazanan Verstappen Formula 1'de üst üste 3. kez dünya şampiyonu olan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Meksika Grand Prix'sini de kazandı. Verstappen, bu zaferiyle "bir sezonda en çok birincilik elde eden pilot" rekorunu da geliştirdi.

Anadolu Ajansı Giriş: 30.10.2023 - 10:58 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:58 facebook

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