Oaxaca'dan Mexico City'ye giden Obrador'ın uçağı, aşırı yağışlar nedeniyle üç saat geç kalktı. Obrador, uçakta yaptığı açıklamada, başkanlık sarayına döner dönmez, uçağı satağını söyleyerek, "Başkanlık uçağına binmeyeceğim" dedi.

Obrador dün Büyük Okyanus kıyısındaki Huatulco'dan başkente gitmeye çalışırken uçakta bekleyen yüzlerce yolcudan biriydi. Obrador, "Bu kadar yoksulluğun olduğu bir ülkede lüks bir uçağa binmekten utanırım. Artık bu kadar saçmalık yeter. Kibirli davranan siyasetçilerin iktidarı uzun sürmez" diyerek neden başkanlık uçağına binmediğini açıkladı.

2012'de eski cumhurbaşkanı Felipe Calderon tarafından sipariş edilen lüks Boeing 787 Dreamliner uçağı iki yıl önce teslim edilmişti. Uçağın 218.7 milyon dolara alındığı açıklamıştı.

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