Obrador, normalde kalp sorunları yaşadığını ancak bu sefer hastalığından "kalbinin etkilenmediğinin" altını çizdi.

Obrador, Yucatan eyaletindeki Merida kentinde askeri yetkililerle yaptığı görüşme sırasında Covid-19'a bağlı "aniden tansiyonu düştüğü için kısa süreliğine baygınlık geçirdiğini" belirtti.

Evinde karantinada olduğunu ifade eden Obrador, sağlığına kavuşana kadar günlük basın toplantılarının İçişleri Bakanı Adan Augusto Lopez Hernandez tarafından yapılacağını söyledi.

2021'den bu yana iki kez Kovid-19'a yakalanan 69 yaşındaki Obrador, 2013'te kalp krizi geçirmişti.

Obrador'a, 2022'de ise askeri hastanede kalp kateterizasyonu yapılmıştı.

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