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        Haberler Dünya Meksika'ya gitmek isteyen Türk vatandaşlarının uçuşa kabul edilmediği iddia edildi

        Meksika'ya gitmek isteyen Türk vatandaşlarının uçuşa kabul edilmediği iddia edildi

        Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda, İstanbul'dan Meksika'ya gitmek isteyen ve tüm evrakları hazır Türk vatandaşlarının THY uçuşlarına kabul edilmediği iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:02
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        "Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor" iddiası
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        Bir süredir sosyal medyada İstanbul'dan Meksika'ya gitmek isteyen Türk vatandaşlarının İstanbul Havalimanı'nda check-in sırasında tüm evrakları hazır olmasına rağmen uçuşa kabul edilmediği iddiaları dolaşıyor. Türk Hava Yolları'nın yolcuları kabul etmediği öne sürülüyor, bu iddialara THY'den henüz yanıt gelmedi.

        UÇAKLA GİDENLER E-VİZE ALABİLİYOR

        Turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika'ya seyahat edecek Türk vatandaşları, 30 gün süreyle geçerli tek girişli e-vizelerini internet üzerinden alabiliyor.

        İSTANBUL-MEKSİKA HATTIDA HAFTADA 11 UÇUŞ

        THY'nin Meksika'nın başkenti Mexico City'e Şubat ayında haftalık 11 bulunuyordu, Mart ayında da uçuş sayısı aynı şekilde. İstanbul'dan Mexico City'e her gün 1 uçuş ya da 2 uçuş bulunuyor. Mexico City'den İstanbul'a ise günde en az 1 sefer bulunurken, bazen sefer sayısı 4'e kadar çıkıyor. Meksika'nın Cancun şehrine de haftalık 11 uçuş var.

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        Türk yolcuların kabul edilmediği iddiaları, son dönemde ABD'den Meksika'ya gitmek isteyen göçmen sayısındaki artışı ve Türkiye'den Meksika'ya göç eden kişi sayısını da akıllara getirdi.

        ABD-MEKSİKA SINIRINDAN KAÇAK GEÇİŞLER ARTIYOR

        Öncelikle Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, 2023 yılında Meksika'dan ABD'ye 2 milyonu aşkın düzensiz göçmen gitti. ABD-Meksika sınırından yasal veya yasa dışı geçiş girişiminde bulunan göçmenlerin çoğunluğunu Latin Amerika ülkeleri vatandaşları oluştururken, ABD'ye geçen Türk vatandaşlarının sayısının da arttığı kaydediliyor.

        ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Teşkilatı'nın (CBP) yayımladığı verilere göre, ABD'ye geçen Türk vatandaşlarının sayısı 2021 yılında 4 bin 989 iken, 2022 yılında bu sayı 19 bin 470'e yükseldi. 2023 yılında ise 18 bin 986 kişi ABD'ye geçti. 2024 başında bu yana ise 6 bin aşkın Türk vatandaşı sınırı geçtiği belirtildi.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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