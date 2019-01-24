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Meksikalı uyuşturucu baronu 'El Chapo'nun firarını karısı organize etti'

'El Chapo' (Bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın 2015'te cezaevindeki banyosuna çıkan bir tünelle hapisten kaçmasında eşi Emma Coronel Aispuro'nun önemli rol oynadığı öne sürüldü.

Giriş: 24.01.2019 - 17:32 | Güncelleme:  
- Getty Images
'El Chapo' (Bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman

'El Chapo' (bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın 2015'te cezaevindeki banyosuna çıkan bir tünelle hapisten kaçmasında eşi Emma Coronel Aispuro'nun önemli rol oynadığı öne sürüldü.

New York'ta devam eden, Guzman'ın ABD'ye toplam 14 milyar dolarlık eroin ve kokain sokmak suçlamasıyla yargılandığı davada, "El Chapo"nun 'sağ kolu' Damaso Lopez Nunez ifade verdi.

Nunez, jüriye, Aispuro'nun Altiplano hapishanenesinden kaçma planında oğulları ve firarı organize eden kişilerle iletişimi sağlayan kişi olduğunu öne sürdü, "Bize, El Chapo'nun emirlerini o bildiriyordu" dedi.

'Kaçtığı hapishaneye nakledilmesi için 2 milyon dolar rüşvet verdi'

Damaso Lopez Nunez'e göre, Aispuro, yakalandıktan sonra başka bir hapishaneye gönderilen Guzman'ın yeniden Altiplano'ya gelmesini sağlamak için bir hapishane yetkilisine 2 milyon dolar rüşvet verdi.

Ancak nakil gerçekleşmeden Guzman 2017'de ABD'ye iade edildi.

- AFP
Guzman'ın 2015'te hapisten kaçmasında eşi Emma Coronel Aispuro'nun önemli rol oynadığı öne sürüldü.

Nunez'in ifadesinden sonra, Kasım'da başlayan duruşmada sessizliğiyle dikkat çeken ve şimdiye kadar medyada daha çok kıyafetleriyle gündeme gelen Aispuro ilgi odağı oldu. Guzman'ın eşi, duruşmanın öğle arasında gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

'Tünel kazılırken o kadar çok ses çıkıyordu ki mahkumlar şikayetçi oldu'

"El Licenciado" (Kolejli) lakaplı 52 yaşındaki Nunez, bir dönem Guzman'ın en yakınındaki kişilerden biriydi. Temmuz'da ABD'ye iade edilen Nunez'in müebbet hapis cezasında indirime gidilmesi umuduyla savcılarla işbirliği yaptığı belirtiliyor.

https://youtu.be/ild-IIuFd6w

Guzman'a 2001'de çalışmaya başladığını söyleyen ve El Chapo'nun ikiz kızlarından birinin vaftiz babası olduğunu belirten Nunez, ifadesinde 2015'teki firarın 2001'dekinden "çok daha sofistike" olduğunu anlattı. Guzman, 2001'de çamaşır arabasına saklanarak kaçmıştı.

Nunez, firarı El Chapo'nun oğulları ve Aispuro ile birlikte planladıklarını, hapishanenin yakınlarında bir ev alarak 1,6 kilometre uzunluğunda bir tünel kazdıklarını söyledi. Nunez'e göre tünel kazısında o kadar gürültü çıkıyordu ki, hapishanedeki mahkumlar sesten şikayet etmeye başladı.

Guzman firar günü, tünelin çıkışına bir motosikletle götürüldü.

Brooklyn'deki federal mahkemede, duruşmaların bu hafta tamamlanması bekleniyor.

  • Uyuşturucu baronu Guzman ABD’ye teslim edildi
  • Meksikalı uyuşturucu baronu hapisten kaçtı - BBC News Türkçehttps---www.bbc.com-turkce-haberler-2015-...-150712_guzman_fira..-

BBC TÜRKÇE

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