Melania Trump belgeselinin gösterim tarihi belli oldu

ABD'nin First Lady'si Melania Trump'ın belgeseli, sinema salonlarında gösterilecek. Film, pek çok oyuncu tarafından cinsel saldırı ve yetkisini kötüye kullanmakla suçlanan 'Bitirim İkili' serisinin tartışmalı yönetmeni Brett Ratner tarafından çekildi. 'Melania' adlı belgesel, 30 Ocak 2026'da gösterime girecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın hayatını anlatan belgesel, sinema salonlarındaki gösterimin ardından dijital platformda yayınlanacak. Dijital platform için filmin haklarını satın almak, 40 milyon dolara mâl oldu.

Film, Melania Trump'ın yemin töreni planlarını düzenlediği, Beyaz Saray'da yönetimin Trump'a geçişinin karmaşıklıklarını aştığı ve ailesiyle birlikte ikinci başkanlık dönemiyle birlikte kamusal hayata döndüğü dünyayı, First Lady'nin gözünden anlatıyor. Filmde ayrıca kritik toplantıların ve özel konuşmaların görüntülerinin de yer aldığı aktarıldı.

Melania Trump'nın New York'taki Trump Tower, Miami'deki Mar-a-Lago adlı malikane ve Washington arasında gidip gelmesini konu alan üç bölümlük bir belgesel dizi daha çekilecek. Belgesele hem Donald Trump, hem de Melania Trump onay verdi. First Lady hem tamamlanan hem de gelecek belgeselin yapımcılığını üstleniyor.