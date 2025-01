Melania Trump'tan dikkat çeken poz ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın Beyaz Saray'daki pozu sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Melania Trump'ı dünyaca ünlü House of Cards adlı dizide ABD Başkanı olan First Lady Claire Underwood'a benzetti

İhlas Haber Ajansı Giriş: 29.01.2025 - 19:42 Güncelleme: 29.01.2025 - 19:42 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL