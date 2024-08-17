MUTASYONA UĞRAYAN GEN

İnsanların farklı ten renklerine sahip olmasında etkili olabilecek genlerden biri de SLC24A5'tir. Koyu renk çizgileri olan zebra balıkları ile parlak sarı renkte çizgileri olan zebra balıklarını karşılaştıran bilim insanları, SLC24A5 genindeki mutasyonun bu farklılığın sebebi olabileceğini belirledi. Araştırmalar, Avrupa kökenli Amerikalılarda bu genin mutasyona uğramış şeklinin bulunduğunu gösteriyor. Ancak bu genin ten rengi üzerindeki etkisinin nasıl olduğu tam olarak bilinmiyor.

KAYNAK: TÜBİTAK