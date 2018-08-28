Melbourne Heart - Newcastle Jets maçı ne zaman?

Avustralya FFA Kupası 1/8 Finaller maçında Melbourne Heart ile Newcastle Jets, 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 12:30. Ev sahibi Melbourne Heart, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Newcastle Jets, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 563 kodlu maçı oynayanlar; Melbourne Heart galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.30, Newcastle Jets galibiyet oranı 2.75. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.
Melbourne Heart son haftadaki Wellington Phoenix müsabasında 2-1 yenildi.
Newcastle Jets ise Central Coast Mariners maçında 2-8 kazandı.
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