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        Haberler Müzik Melek Mosso: Şarkılarımız umudunu kaybetmeyen herkese gelsin

        Melek Mosso: Şarkılarımız umudunu kaybetmeyen herkese gelsin

        Önce Adana'da, ardından Mersin'de sevenleriyle buluşan Melek Mosso, duyguların notalarla buluştuğu sahnede dinleyicilere içini döktü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 21:20 Güncelleme: 06.04.2025 - 21:20
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        Sahnede dertleşti
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        Önce Adana’da, ardından Mersin’de sevenleriyle buluşan Melek Mosso, duyguların notalarla buluştuğu sahnede dinleyicilere içini döktü.Melek Mosso; “Biraz zor bir süreçten geçiyoruz. O yüzden bu gece burada sadece müzik için toplanmadık. Biraz dertleşmeye, biraz içimizi dökmeye, biraz dertleşmeye, biraz da belki şarkıların içine sığdırdığımız kelimelerle duygularımızı ifade etmeye geldik. Çünkü gerçekten bazen kelimeler bir şarkının içine sığmaz… Bazen bir ülkenin yükü, bir halkın suskunluğu kadar ağır olur ama biz bunu şarkılarımızla, şarkılarımızın yetmediği yerde gözlerimizle anlatabiliriz diye düşünüyorum. Ben bu akşam biraz da bu yüzden buradayım. Sizinle birlikte aynı yükün ağırlığını, aynı yükün altında ezildiğimi hissettiğimi söylemek istiyorum. Daha nice güzel günlerimiz olsun. Ben diyorum ki umudunu yitirmek hiç doğru değil. Biz birlikte oldukça güçlüyüz, çoğalan biz olalım bizim sesimiz olsun. Her şey mutlulukla, adaletle, özgürlükle ve hakla birlikte olsun dostlar. Şarkılarımız umudunu kaybetmeyen herkese gelsin” diye konuştu.

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        VOLKAN KONAK'I UNUTMADI

        Geçtiğimiz günlerde sahnede rahatsızlanarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak’ı da unutmayan Melek Mosso; “Bugünün ‘seni seviyorum’unu yarına bırakmamak lazım. O Türkiye’nin en değerli seslerinden biriydi. Dik duruşuyla, kimseye boyun eğmeyerek gitti. Biz onun türkülerini devam ettirmek için varız, selamlar olsun Volkan Abi” dedi.

        Konuşmanın ardından uzun süre alkışlanan Melek Mosso, Volkan Konak’ın “Yarim Yarim” şarkısını seslendirdi. Dinleyicilerin de hep bir ağızdan şarkıya eşlik etmesi ile Adana’da unutulmaz anlar yaşandı.

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        #Melek Mosso
        #adana
        #Mersin
        #volkan konak
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