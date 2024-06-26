Melek Mosso 'World Akustik' sahnesinde

Yapı Kredi bomontiada, Yapı Kredi World’ün sponsorluğunda düzenlediği “World Akustik” konser serisi kapsamında 5 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de Melek Mosso konserine ev sahipliği yapacak.

Belediye konservatuarında bağlama ve Türk halk müziği eğitimi alan Mosso, Güzel Sanatlar Lisesi ve müzik öğretmenliğiyle eğitim hayatına devam etti. Kendini modern bir ozan olarak tanımlayan Melek Mosso, 2015 yılında İstanbul’da caz söylemeye başlayarak, tarzını bambaşka bir yönde geliştirmeye devam etti. Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" isimli şarkısını yeniden yorumladığı video ile 85 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşan Mosso, ilk kaydı “Kedi”yi yayınladığı 2018 yılından bu yana teklileri ve albümüyle geniş kitlelere ulaştı.