Meleklerin Aşkı dizisinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen son 9. bölümünün ardından, sevilen dizinin izleyicileri yeni bölümü iple çekmeye başladı. Sevilen dizinin 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Meleklerin Aşkı 10. bölüm 2. fragmanı...

GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER OLMUŞTU

Meleklerin Aşkı’nın geçtiğimiz Perşembe akşamı ekrana gelen 9. bölümünde Melek ve Yağmur’un arasında hiçbir engel kalmadı ancak inatlarından dolayı bir türlü yakınlaşmayı başaramadılar.

Melek, Yağmur’un kendisinden uzaklaştığını; Yağmur’sa Melek’in kendisini istemediğini düşündü. Rukiye duruma el atarak iki aşığı bir araya getirdi. Melek, Yağmur’un aşkına ikna olmaya ve onunla bir ilişki kurmaya ilk defa bu kadar yakınlaştı. Yağmur, kapıdan girecek ve Melek’in elinden tutacaktı. Ama Yağmur ne o kapıdan girdi, ne de Melek’in elinden tuttu.

OYUNCU KADROSU BAŞARILI İSİMLERDEN OLUŞUYOR

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, senaryosunu Ersoy Güler’in yazdığı, yönetmen koltuğuna Hamdi Alkan’ın oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Meleklerin Aşkı 10. bölüm 2. fragmanı:

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