Melgar - Union Comercio sahaya çıkıyor

Melgar ve Union Comercio, 06 Kasım 2018 Salı günü Peru Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 04:00. Melgar 26 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Union Comercio 14 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Melgar, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Union Comercio, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 820 kodlu maçı oynayanlar; Melgar galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Union Comercio galibiyet oranı 0.00.

Melgar son haftadaki Sport Huancayo müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Union Comercio, Academia Cantolao karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Melgar, evinde 6 galibiyet, yaşadı ve 12 gol atıp 5 gol yedi.

Union Comercio ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Union Comercio, 4 gol atarken 9 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ