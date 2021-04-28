Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatEdebiyat
ABONE OL

Melih Esen Cengiz’in kaleminden 'Bir Kadın Bir Cinayet' kitapçılarda

'Bir Osmanlı Yazı', 'Terk Edilmiş Manalar Cenneti', 'Kudüs’ün Güvercinleri', 'Marlene’in Yetimi' ve 'Paylaşılamayan Cinayet' kitaplarının yazarı Melih Esen Cengiz’in yeni romanı 'Bir Kadın Bir Cinayet' raflardaki yerini alıyor.

Melih Esen Cengiz’in kaleminden 'Bir Kadın Bir Cinayet' kitapçılarda

Melih Esen Cengiz’in, Altın Kitaplar etiketiyle çıkan yeni kitabı Bir Kadın Bir Cinayet, 1977 Mayıs’ında, Sirkeci Garı’na son seferini gerçekleştiren Orient Ekspress treninin bir yolcusunun Gülhane Parkı’nda ölü bulunması ve trenin bir başka yolcusu olan Gisela isimli yaşlı, Alman bir kadının cinayet zanlısı olarak tutuklanmasını konu ediyor. Gisela, masumiyetini haykırırken, okur, komiser Attila’nın tereddütleri ile morg müdürü Taylan’ın pişmanlığına, şehir 1 Mayıs olaylarının yarattığı etkiyle sarsılırken, hayalleri büyük bir acıyla yıkılan Ülkü’nün derin hüznüne şahit oluyor. Cengiz, Bir Kadın Bir Cinayet’te, zamanın dindiremediği, gerçeklerin üzerini örten bir hasretin sır perdesini aralıyor.

Bir Kadın Bir Cinayet’in gerçeğin peşindeki çabaları sergileyen bir çalışma olduğunu belirten Melih Esen Cengiz şöyle devam ediyor: "Hiçbir birey bir gerçeğe tam anlamıyla sahip olamaz. Bu gerçek, bir sevgi, bir insan, bir güç, doğadan bir parça, maddi bir varlık, bir düşünce ya da hayal olabilir. Hep çabalarsınız, bedeninizin her bir tarafını, tüm duygu ve düşüncelerinizi kullanıp gerçeklere ulaşmayı hedeflersiniz. Sonunda engellerin sizi oyaladığı, yalanların üstünü örttüğü gerçeği elinizde tutar ve çıplak gerçeğe ulaştığınıza inanıp hemen gurur duyarsınız kendinizle. Aslında işte bu inanış doğru değildir. Gerçeğin ancak bir yanını, bir yüzünü görmektesiniz oysa. Evrende gerçeğe noktayı koyup ona sahip olan kimse olmadı, olmayacak da… Ama her zaman gerçeklere tam manasıyla sahip olmaya çabalayan bireyler olacak. İnsanlık var oldukça yadsınmayacak ve tartışılmayacak biricik gerçek, işte bu çaba olacak. ‘Bir Kadın Bir Cinayet’ gerçeğin peşindeki çabaları sergileyen bir çalışma, bir başka çaba.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye ve Romanya'yı buluşturan roman: 'Yalancılar ve Sevgililer'
KÜLTÜR-SANATTürkiye ve Romanya'yı buluşturan roman
Muhammed Ali'den Rocky Oscar sürprizi
KÜLTÜR-SANATRocky, Muhammed Ali'ye karşı
Kate Rubins Van'dan davet aldı
KÜLTÜR-SANATVan'a davet edildi
Arslanhane Camii, UNESCO'ya aday
KÜLTÜR-SANATBir aday daha
"Jülyet'in Yolculuğu"nu tamamladı
KÜLTÜR-SANAT"Jülyet'in Yolculuğu"nu tamamladı
Münir Nurettin Selçuk anıldı
KÜLTÜR-SANATMezarı başında anıldı
Pera Müzesi'nden evlerde 3 boyutlu sergi deneyimi
KÜLTÜR-SANATEvlerde 3 boyutlu sergi deneyimi
"Dvořák’a Armağan" konseri Borusan Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT"Dvořák’a Armağan" konseri Borusan Sanat'ta
Ergülen'in şiirleri, Yılmaz’ın çizimleri
KÜLTÜR-SANATErgülen'in şiirleri, Yılmaz’ın çizimleri
Zeynep Erol'dan ‘Rüya Zamanı’
KÜLTÜR-SANATZeynep Erol'dan ‘Rüya Zamanı’