Melih Esen Cengiz’in, Altın Kitaplar etiketiyle çıkan yeni kitabı Bir Kadın Bir Cinayet, 1977 Mayıs’ında, Sirkeci Garı’na son seferini gerçekleştiren Orient Ekspress treninin bir yolcusunun Gülhane Parkı’nda ölü bulunması ve trenin bir başka yolcusu olan Gisela isimli yaşlı, Alman bir kadının cinayet zanlısı olarak tutuklanmasını konu ediyor. Gisela, masumiyetini haykırırken, okur, komiser Attila’nın tereddütleri ile morg müdürü Taylan’ın pişmanlığına, şehir 1 Mayıs olaylarının yarattığı etkiyle sarsılırken, hayalleri büyük bir acıyla yıkılan Ülkü’nün derin hüznüne şahit oluyor. Cengiz, Bir Kadın Bir Cinayet’te, zamanın dindiremediği, gerçeklerin üzerini örten bir hasretin sır perdesini aralıyor.

‘Bir Kadın Bir Cinayet’in gerçeğin peşindeki çabaları sergileyen bir çalışma olduğunu belirten Melih Esen Cengiz şöyle devam ediyor: "Hiçbir birey bir gerçeğe tam anlamıyla sahip olamaz. Bu gerçek, bir sevgi, bir insan, bir güç, doğadan bir parça, maddi bir varlık, bir düşünce ya da hayal olabilir. Hep çabalarsınız, bedeninizin her bir tarafını, tüm duygu ve düşüncelerinizi kullanıp gerçeklere ulaşmayı hedeflersiniz. Sonunda engellerin sizi oyaladığı, yalanların üstünü örttüğü gerçeği elinizde tutar ve çıplak gerçeğe ulaştığınıza inanıp hemen gurur duyarsınız kendinizle. Aslında işte bu inanış doğru değildir. Gerçeğin ancak bir yanını, bir yüzünü görmektesiniz oysa. Evrende gerçeğe noktayı koyup ona sahip olan kimse olmadı, olmayacak da… Ama her zaman gerçeklere tam manasıyla sahip olmaya çabalayan bireyler olacak. İnsanlık var oldukça yadsınmayacak ve tartışılmayacak biricik gerçek, işte bu çaba olacak. ‘Bir Kadın Bir Cinayet’ gerçeğin peşindeki çabaları sergileyen bir çalışma, bir başka çaba.”