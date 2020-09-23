Melih Kibar'a vefa albümü

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Ünlü besteci Melih Kibar, vefatının 15. yılında birbirinden güçlü yorumcuların bir araya geldiği 'Mesaj' isimli albümle anılıyor.

Kibar’a sözleri rapçi Ceza’ya ait olan 'Yeni Mesaj' isimli çalışma, albümün çıkış şarkısı oldu.

Yapımcılığını Seda Sertbaş’ın, aranjörlüğünü Alper Erinç’in üstlendiği 'Yeni Mesaj' isimli single 25 Eylül Cuma günü müzikseverlerle buluşacak.

Yeni albümde Çiğdem Talu’nun kaleme aldığı ve 7’den 70’e herkesin hafızasına kazınan bir çok eser yer alıyor. Ünlü isimler bu şarkıları okuyarak ve her ay yeni bir şarkı müzikseverlerle buluşacak. Proje sonundaysa tüm yayınlanan şarkılar bir albümde toplanacak.

Avrupa Müzik markası ile yayınlanacak albümün ilk hazırlık aşamasında Türk pop müziğine yeni Erol Evgin'ler kazandırmak amaçlansa da sanatçılar albümü kendi konseptinde örnek olacak hale dönüştü.