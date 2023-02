Yönetmen Steven Spielberg’ün 'Üçüncü Türden Yakınlaşmalar' (Close Encounters of the Third Kind) filmindeki rolüyle tanınan oyuncu Melinda Dillon'dan acı haber geldi. Dillon'un, 83 yaşında vefat ettiği öğrenildi.

Oyuncunun ailesi, Melinda Dillon'ın 9 Ocak’ta yaşamını yitirdiğini doğruladı ancak ölüm nedeniyle ilgili açıklamada bulunmadı.