Melis Çatak: Hayatımda kimse yok

Ömer Sabancı ile Arzu Sabancı'nın küçük oğlu Kerim Sabancı'nın, yengesi Nazlı Sabancı'nın yakın arkadaşı olan Melis Çatak ile bir ilişki yaşadığı iddiaları, Çatak'ın net açıklamasıyla son buldu.

İddialara göre Sabancı ve Çatak, son aylarda Bebek'te üyelikle girilen bir kulüpte tanışmış ve birliktelik yaşamaya başlamışlardı.

Kerim Sabancı (Sol başta) - Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan 26 yaşındaki Melis Çatak, sosyal medya hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde bu iddialara açıklık getirdi. Çatak, "Hayatında biri var mı?" sorusuna net bir yanıt vererek şunları dile getirdi: Uzun zamandır ilişkim yok. Kendime ve işime odaklandığım, çok keyifli ve huzurlu bir dönemden geçiyorum.

REKLAM

Melis Çatak, bu sözleriyle Kerim Sabancı ile aşk yaşadığı yönündeki magazin iddialarının gerçeği yansıtmadığını kesin olarak belirtmiş oldu.