Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Melis Çatak: Hayatımda kimse yok - Magazin haberleri

        Melis Çatak: Hayatımda kimse yok

        Kerim Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Melis Çatak, sonunda sessizliğini bozdu. Çatak, sosyal medya hesabından açtığı soru - cevap bölümünde yöneltilen; "Hayatında biri var mı?" sorusuna net bir yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 17:35 Güncelleme: 14.11.2025 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hayatımda kimse yok"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ömer Sabancı ile Arzu Sabancı'nın küçük oğlu Kerim Sabancı'nın, yengesi Nazlı Sabancı'nın yakın arkadaşı olan Melis Çatak ile bir ilişki yaşadığı iddiaları, Çatak'ın net açıklamasıyla son buldu.

        İddialara göre Sabancı ve Çatak, son aylarda Bebek'te üyelikle girilen bir kulüpte tanışmış ve birliktelik yaşamaya başlamışlardı.

        Kerim Sabancı (Sol başta) - Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı
        Kerim Sabancı (Sol başta) - Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı

        İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan 26 yaşındaki Melis Çatak, sosyal medya hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde bu iddialara açıklık getirdi. Çatak, "Hayatında biri var mı?" sorusuna net bir yanıt vererek şunları dile getirdi: Uzun zamandır ilişkim yok. Kendime ve işime odaklandığım, çok keyifli ve huzurlu bir dönemden geçiyorum.

        REKLAM

        Melis Çatak, bu sözleriyle Kerim Sabancı ile aşk yaşadığı yönündeki magazin iddialarının gerçeği yansıtmadığını kesin olarak belirtmiş oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Melis Çatak
        #Kerim Sabancı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?