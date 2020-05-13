Melisa bitkisi nane familyasından olmakta ve genel olarak sakinleştirici etkileri ile tanınmaktadır. Özellikle stres ve üzüntüyü azaltmak gibi etkileri bulurken yanı sıra uyku düzeni sağlamak ve iştah açmak gibi etkileri de yer almaktadır. İştah açmak için kullanılan melisa çayı orta çağ ve daha önceki dönemlerde de bir geçmişe sahiptir. En eski kullanımı ise böcek ısırmalarına karşı olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Yabani olarak güney Avrupa ve Akdeniz kıyıları bulunan ülkelerde yetişen melisa limona benzeyen hafif bir kokuya sahip olmaktadır. Yaz dönemlerinin sonuna kadar küçük beyaz çiçekler açmaktadır. Toplum tarafından bilinen diğer ismi ise nane balsamı, mavi balsam, bal bitkisi, Ogulotu ve tatlı balsam olmaktadır. Melisa çayının genel kullanımı kurutulmuş yapraklardan hazırlanan bitki çayları olmaktadır. Fakat kapsül, krem, yağ formları gibi diğer kullanımları da mevcuttur.

Uyku sorunları

Sinirleri yatıştırma

Stres azaltma

Mide rahatsızlıklarında azalma

Sindirim sorunlarına karşı kullanımı

Gaz sorunlarında

Ateş düşürme

Ter atılımı

Gibi sorunlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bitki çayları arasında popüler olan melisa çayı her zaman sıklıkla kullanılan ve sorunlarda birebir etkileri olan faydalı bir çay olmaktadır. Toplumumuz kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir.

Melisa Çayı Nasıl Hazırlanır?

Melisa çayı popüler bitki çayları arasında yer almaktadır. Fakat toplumumuzda bazı kişiler melisa çayının nasıl hazırlandığı konusunda sıkıntılar yaşayabilmektedir. Melisa çayı yarım litre kaynamış suya ateş üzerinden alıp 10 gram kurutulmuş melisa atılması gerekmektedir. Bitki çayı 10 dakika demlenmesi beklendikten sonra içilebilir hale gelmektedir. Hazırlanan melisa çayından bir bardak içip geri kalanı buzdolabında 2 gün muhafaza edilebilmektedir. Günlük olarak tüketilmesi tavsiye edilmesi üzerine 1.5 – 4 gram 1 ya da 3 çay kaşığı kurutulmuş melisa kullanılması gerekmektedir.

Melisanın Sağlığa Faydaları

Melisa çayının stresi azalma ve uyku bozukluklarını düzeltme gibi etkileri yer almaktayken aynı zamanda sakinleştirme özellikleri yanında içeriğinde melisa yer alan cilt kremleri yer almaktadır. Uçuk tedavilerinde etkili olduğu bilinen melisa çayı aynı zamanda mantar ve egzama türü cilt hastalıkları tedavilerinde de etkili olmaktadır. Özellikle melisa yağı güçlü bir anti bakteriyel olmaktadır. Bu alanda çok az sayılarda çalışmalar bulunmasına rağmen bazı araştırmalar Alzheimer hastalarında melisa bilişsel işlevde gelişme sağladığı yönünde sonuçları da yer almaktadır.

Melisa Çayının Tarihi

Melisa çayı Plinius, Dioscorides, Paracelsus ve John Gerard tarafından bitkisel ilaç olarak çeşitli rahatsızlıkların tedavilerinde kullanıldığı herkes tarafından bilinmektedir. Melisa ismi Yunanca arı kelimesinden türemektedir. Avrupa kıtasındaki popülerliğini ise Orta çağda kazanmıştır.

Melisa Çayının Yan Etkileri

Melisa çayının faydaları yer aldığı gibi aynı zamanda zararları da bulunmaktadır. Melisa sedatif ilaçlar ve tiroit ilaçları ile beraber etkileşime girebilmektedir. Uykusuzluk veya kaygı için ilaçlar kullanılıyorsa eğer melisa çayı asla kullanılmamalıdır. Tiroit ya da glokom rahatsızlığı bulunuyorsa eğer doktor tavsiyesi ve onun vermiş olduğu dozajlar beraberinde kullanılması gerekmektedir. Hamilelik veya emzirme dönemlerinde kullanımlarının güvenliği ile ilgili bilgiler eksik olmasından dolayı güvenli olanı yapabilmek için hassas dönemlerde kullanmaya başlanmadan önce doktora danışmak ve aynı zamanda çocuklarda kullanılmaması gerekmektedir.