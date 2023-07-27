Melisa Döngel'den Afra Saraçoğlu açıklaması: Özür dilerim

Oyuncu Melisa Döngel, meslektaşı Afra Saraçoğlu hakkında yapılan bir yorumu beğenmesiyle bazı takipçilerin tepkisini çekmesine neden oldu.

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Sosyal medyada Afra Saraçoğlu için "Kızın her yer güzel ama kız asla güzel değil" yorumu yapıldı. Melisa Döngel de bu yorumu beğendi.