Melisa Döngel'den güzellik önerisi: Basur kremi sürün

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"5 DAKİKADA ŞİŞLİĞİ ALIYOR"

Melisa Döngel, "Size çok güzel bir bilgiyle geleceğim. Sabahları uyandığınızda gözlerinizin altı eğer şiş uyanıyorsanız veya hemen gözlerinizin altındaki şişliğin inmesini istiyorsanız basur kremini gözünüzün altına uygulayabilirsiniz. 5 dakikada gözlerinizin altındaki şişliği alıyor. Bu da benden size yeni bir bilgi…" ifadelerini kullandı.