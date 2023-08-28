Melisa Döngel'den güzellik önerisi: Basur kremi sürün
Oyuncu Melisa Döngel, göz altlarına basur kremi sürdüğünü açıkladı. Döngel, takipçilerine, "5 dakikada gözlerinizin altındaki şişliği alıyor. Bu da benden size yeni bir bilgi" dedi
Son dönemin popüler oyuncularından olan Melisa Döngel, sette makyaj yapmadan önce takipçilerine şaşırtan bir güzellik önerisinde bulundu.
"5 DAKİKADA ŞİŞLİĞİ ALIYOR"
Melisa Döngel, "Size çok güzel bir bilgiyle geleceğim. Sabahları uyandığınızda gözlerinizin altı eğer şiş uyanıyorsanız veya hemen gözlerinizin altındaki şişliğin inmesini istiyorsanız basur kremini gözünüzün altına uygulayabilirsiniz. 5 dakikada gözlerinizin altındaki şişliği alıyor. Bu da benden size yeni bir bilgi…" ifadelerini kullandı.
"BEN BENLİKTEN ÇIKMIŞIM"
Melisa Döngel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda "Estetik yaptırdın mı?" sorusuna yaptırdığı operasyonları sayarak yanıt vermişti.